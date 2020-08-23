Российский блогер высыпал соду в 10 тысяч литров кока-колы и снял на видео

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Российский блогер высыпал соду в 10 тысяч литров кока-колы и снял происходящее на видео. Кадрами Максим Монахов (Mamix) поделился на своем YouTube-канале.

На записи видно, как блогер со своей командой выливают газировку из нескольких тысяч бутылок в огромную бочку, а затем опускают туда соду. В результате в небо поднимается огромный фонтан колы, который заливает все вокруг, в том числе, и самих участников эксперимента.

«Это так страшно, это так круто», — кричат они.

Как отметил блогер, к эксперименту с содой и кока-колой он готовился четыре года, съемка такого видео обошлась ему в 700 тысяч рублей, из них 446 — на газировку. За два дня ролик набрал на YouTube более пяти миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что пользователь соцсети TikTok запустил новый челлендж: десять дней подряд пил пищевой краситель синего цвета. Вслед за ним челлендж начали повторять другие юзеры.