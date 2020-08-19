Блогер показал сломанное окно самолета во время полета и пережил «худший кошмар»

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Блогер Карл Хаддад (Karl Haddad) показал в своем TikTok-аккаунте видео со сломанным окном самолета. Молодой человек рассказал BuzzFeed, что ролик был снят во время полета и что из-за этого он пережил «худший кошмар в жизни».

Хаддад летел из канадского Торонто в Монреаль, практически сразу он заснул, опустив голову на стекло. «Через полчаса я проснулся, потому что понял, что окно сломано», — рассказал блогер, добавив, что пережил небольшой сердечный приступ. Он позвал стюарда, который доложил о поломке командиру экипажа.

Бортпроводник объяснил Хаддаду, что сломалась внутренняя часть окна, поэтому серьезной угрозы нет. Он отметил, что командир вел себя профессионально и хорошо разобрался в ситуации. В итоге судно долетело до Монреаля без проблем. Тем не менее, блогер отметил, что для него это стало серьезным стрессом.