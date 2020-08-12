Простота японского метода умножения удивила пользователей сети

Учительница из Лондона опубликовала в соцсети TikTok видео о простом методе быстро перемножить числа, который используют в Японии. Ролик набрал более восьми миллионов просмотров и вызвал восторженную реакцию пользователей.

Пользовательница с ником jesslouisec регулярно публикует видео с необычными примерами из математики, в том числе альтернативными и не самыми известными приемами для решения задач.

Она показала, как можно умножить два двузначных числа без знания таблицы умножения, калькулятора и счета столбиком. Девушка для примера взяла «42х21». Сначала она нарисовала количество линий, соответствующих каждой цифре первого множителя: четыре линии и еще две на расстоянии. То же самое она проделала со вторым множителем 21, только расположила линии перпендикулярно первым. После учительница прочертила две дуги — слева и справа. Область по левую сторону соответствует сотням, посередине — десяткам, а по правую — единицам. Для получения ответа нужно посчитать количество точек пересечения перпендикулярных линий, а затем выстроить эти цифры в единое число. Таким образом, пользовательнице удалось вычислить правильный ответ — 882.

Показанный учительницей способ умножения привел в изумление пользователей TikTok. Они поблагодарили ее за помощь. Однако часть пользователей сочла ее труд напрасной тратой времени в эпоху, когда у каждого в телефоне есть функция калькулятора.

По одной из версий, способ умножения, который продемонстрировала жительница Лондона, придумали индейцы майя, жившие в Центральной Америке. Его также называют японским методом умножения, так как учителя в Японии используют его во время обучения школьников младших классов.

В январе пользователя Twitter озадачило решение примера по математике в одном из младших учебных заведений. Юзеры в комментариях разделились на два лагеря, в каждом из которых были уверены в правильности своего варианта ответа.