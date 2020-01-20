Решение примера по математике озадачило пользователей сети

Пользователя Twitter под ником Fetusberry озадачило решение примера по математике в одном из детских учебных учреждений. При этом юзеры в комментариях разделились на два лагеря, в каждом из которых были уверены в правильности своего варианта ответа.

Он опубликовал фотографию, на которой был показан пример: «20 / 5 (2 * 2)» и указаны сразу два ответа. Там же было указано, что 1 — это ответ при «решении по старинке», а 16 — по образовательному стандарту Common Core. При этом утверждалось, что оба варианта «одинаково верны». По мнению Fetusberry, это не так, и один из этих ответов неправильный, в связи с чем он и выразил негодование. Одни пользователи сети поддержали его мнение, а другие посчитали, что он не прав.

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Юзеры разделились на две группы: одни утверждали, что правильный ответ — 16, а другие — что в данном случае верно и 1. При решении они проводили деление и умножение в разной последовательности — в связи с этим и отличались ответы. Каждая из сторон приводила аргументы в пользу своего варианта решения. Конфликт возник из-за того, что есть две распространенные системы, определяющие порядок операций в примерах по математике. В одной приоритет отдается умножению, а в другой — делению.

Пользователь rms099_rickdias посчитал, что в данном случае нужно корректнее записывать пример, чтобы получить верный ответ. «Правильным ответом будет назвать идиотом того, кто написал такой пример. Учителя должны говорить о том, что уравнения и примеры могут быть написаны так же плохо, как предложения в английском», — подчеркнул он.

В августе 2019 года с похожей проблемой столкнулась пользовательница Twitter. Она попросила помочь с решением примера по математике: «8 ÷ 2 (2+2) = ?». Вскоре выяснилось, что есть два основных варианта решения. Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объясняла, что правильный ответ — 16. По ее словам, в записанном в строчку примере операции нужно делать в том порядке, в котором они написаны.

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