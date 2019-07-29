Мужчина не сумел перемножить две цифры и опозорился в сети

Пользовательница Twitter под ником errorvcode поделилась с подписчиками перепиской со своим парнем, который не сумел правильно решить простую математическую задачу. Публикация стала вирусной, а комментаторы застыдили мужчину.

Судя по опубликованным скриншотам, мужчина испугался, что потеряет много денег из-за ставки на рулетку. «Каждый человек может сыграть на десять пенсов. Я подсчитал, если участников будет 200, то это буквально обанкротит нас», — поделился он.

Девушка удивилась, как потеря 20 фунтов (около 1,5 тысячи рублей) могут нанести урон его кошельку. Однако выяснилось, что мужчина думал, что может потратить на ставках сразу четыре тысячи фунтов (310 тысяч рублей): он признался, что умножил 200 на 10, а затем удвоил сумму. «Это не так. Математика так не работает. Я даже не знаю, что ты имел в виду», — заключила его партнерша.

«У меня совместный ребенок с этим мужчиной, помоги нам Бог», — подписала она скриншоты. Публикация собрала почти 40 тысяч лайков и сотни комментариев. Подписчики высмеяли мужчину и назвали его абсолютно бесталанным в математике. Пользователь по имени Дэн Браунинг (Dan Browning) удивился, что собеседник автора не додумался использовать калькулятор для расчетов.

Некоторые советовали женщине не допускать бойфренда к проверке школьных домашних заданий по математике. Одна из подписчиц заявила, что страдает дискалькулией, однако никогда не совершила бы таких ошибок.

Позднее автор поста заявила, что ее бойфренду 36 лет, и он совершенно не страдает от шейминга, которому его подвергли в соцсетях.

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