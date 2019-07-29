Журналист рискнул жизнью во время потопа ради эффектного репортажа

GTV News / YouTube

Репортер пакистанского телеканала GTV News Азадар Хуссейн (Azadar Hussain) поразил зрителей и пользователей сети освещением потопа в некоторых областях своей страны. Видео его репортажа было опубликовано на YouTube.

Хуссейн вышел в эфир, стоя с микрофоном по шею в текущей воде. Так он демонстрировал последствия затопления в провинции Пунджаб и подъема уровня воды в реке Синд.

Видео с Хуссейном стало вирусным в Twitter. Большинство пользователей считали, что усилия журналиста должны быть вознаграждены. «Ему нужна Пулитцеровская премия!» — требовал один из юзеров. «Надеюсь, ему после этого подняли зарплату», — предположил другой.

Некоторые шутили над роликом, сравнивая репортера с собой. «Это я говорю людям, как я утопаю в стрессе и пытаюсь выжить, несмотря на все жизненные трудности», — писал Sardar.

Однако были и те, кто осудил начальство Хуссейна. «Это много говорит о том, как медиаорганизации обращаются со своими сотрудниками. Это очень опасно, и я сомневаюсь, что работодатель предоставляет ему страховку», — возмущался Omar R Quraishi.

В июле 2019 года репортер телеканала «Звезда» еле успел отпрыгнуть от падающего дома во время прямого эфира из подтопленного Тулуна Иркутской области.

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