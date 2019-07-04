Репортер отпрыгнул от упавшего дома за мгновение до его обрушения

Корреспондент телеканала «Звезда» Виталий Акиньшин успел отпрыгнуть от падающего дома во время прямого эфира из подтопленного Тулуна Иркутской области, сообщается на сайте канала.

Инцидент произошел, когда журналист рассказывал о работе экстренных служб по отводу воды из населенного пункта. «Вот там за моей спиной раньше находился стадион с футбольным полем. Сейчас это огромное озеро», — сказал он. В этот момент стоявший рядом деревянный дом накренился и начал валиться в траншею, которая была вырыта спасателями.

Акиньшин среагировал и тут же отпрыгнул от падающего строения, благодаря чему не пострадал. По словам самого корреспондента, сильное течение принесло дом к месту, где они проводили съемку, а упал он из-за подмытого под ним грунта.

В конце июня в Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках произошел паводок. Режим ЧС введен в шести районах региона. По данным на 4 июля, в результате наводнения в Иркутской области погиб 21 человек.

В регионе подтопленными остаются около 3,5 тысячи жилых домов. На ликвидации последствий работают спасатели и военные. Ущерб от паводка, по данным властей, оценивается в 29 миллиардов рублей.

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