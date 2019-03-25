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Репортер растер слюни по волосам в прямом эфире и оконфузился

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@ValerieBreiman / Twitter

Репортер NBC Мэтт Брэдли (Matt Bradley) попал в неловкую ситуацию, в прямом эфире поправив прическу слюнями. Корреспондент не знал, что в этом время его показывали в кадре.

Брэдли готовился к прямому включению из Сирии и планировал рассказать о борьбе с запрещенной на территории России группировкой «Исламское государство». Его вывели в эфир раньше времени, в результате зрители увидели, как мужчина плюнул на ладони и растер слюни по волосам, приглаживая прическу. Видео с Брэдли стало вирусным, только в Twitter набрав более восьми миллионов просмотров.

Микроблогеры принялись потешаться над конфузом репортера.

Пользователи шутили, что теперь лучше воздерживаться от рукопожатий с Брэдли. Другие возражали, что, несмотря на подтрунивания, у корреспондента рано или поздно появится собственная линейка продуктов для волос.

Ролик собрал сотни комментариев. Среди коллег Брэдли нашлись заступники. В частности, за него вступился ведущий CNBC Карл Кинтанилья (Carl Quintanilla). «Люди, выходящие на прямую связь из Сирии, могут готовиться к эфиру. Как. Они. Хотят», — подытожил он.

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