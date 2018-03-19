Сотрудница «Би-би-си» спряталась за диваном в прямом эфире и насмешила зрителей

Помощница режиссера британского телеканала «Би-би-си» по имени Трейси случайно оказалась в кадре во время утреннего эфира шоу BBC Breakfast. Чтобы не сорвать трансляцию, она спряталась за диваном, на котором сидели ведущие и гости. Фрагмент передачи опубликовало издание Daily Mail.

Трейси выдал ботинок, попавший в объектив камеры. Будучи в прямом эфире, ведущие и гости начали смеяться и просили девушку помахать рукой зрителям.

Сотрудники СМИ решили обратить этот конфуз в шутку и выложили кадр со съемок в официальный аккаунт телепередачи в Twitter. В комментарии к снимку они призвали подписчиков «найти ногу Трейси».

Один из ведущих телепередачи Дэн Уокер (Dan Walker) позднее написал в своем микроблоге, что «чудесная Трейси придала новое значение должности помощника режиссера» (в оригинале должность звучит как floor manager, где floor можно перевести как «пол» — прим. «Ленты.ру»).

Подписчики оценили самоиронию сотрудников. «Ах, вот чем занимается помощник режиссера», — шутили они. Многие рассыпались в благодарностях: «Это было очень смешно, отличная работа, суперутро». «Очень в духе "Би-би-си"», — заключили фанаты.

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