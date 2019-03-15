Чернокожий ведущий вызвался помочь незнакомцам и был избит

Телеведущий из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Самора Мангези (Samora Mangesi) стал жертвой нападения на почве расизма. Как он сообщил в Twitter, группа людей избила его на улице в городе Йоханнесбург.

Сотрудник канала SABC гулял в компании двух подруг. Они встретили группу людей, у которых перевернулась машина. Мангези вызвался помочь.

По словам журналиста, новые знакомые назвали его «обезьяной» и избили до потери сознания. Подробный пересказ событий он сопроводил фото.

Телеведущий заметил, что подумывал простить напавших и забыть о произошедшем. Однако позднее под давлением подписчиков, требующих правосудия, он решил обратиться в полицию.

Мангези сообщил, что 13 марта правоохранители завели дело о нападении. «У нас нет имен или адресов, только регистрационные номера и видео с их лицами», — пояснил он.

Ранее известный радиоведущий из Великобритании Маджид Наваз (Maajid Nawaz) стал жертвой нападения на почве расизма. Белокожий мужчина избил его на улице и сбежал.

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