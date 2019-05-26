Смертоносный торнадо в Оклахоме сняли на видео

@AaronBrilbeck9 / Twitter

На город Эль-Рино в американском штате Оклахома обрушился торнадо. Он разрушил мотель, в результате чего погибли по меньшей мере два человека. Видео, снятое изнутри урагана, опубликовал в Twitter репортер местного телеканала Аарон Брильбек (Aaron Brilbeck).

«Я в Эль-Рино. Только что был внутри торнадо. Со мной все в порядке, но отель напротив разрушен, из-под обломков вытаскивают жертв», — написал мужчина.

Как сообщил со ссылкой на местных полицейских телеканал Fox News, пока точно известно о двоих погибших. Департамент полиции также сообщил, что несколько человек серьезно пострадали.

Вихрь прошелся по парку трейлеров, нанеся серьезный ущерб припаркованным автомобилям. Точное число пострадавших пока не сообщалось.

24 мая было опубликовано видео воронки огромного торнадо в соседнем с Оклахомой штате Техас. Центральные области США уже несколько дней подряд переживают экстремальные погодные явления.

В городе Эль-Рино, где произошел инцидент, в 2013 году был зарегистрирован самый большой смерч в истории метеорологических наблюдений.

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