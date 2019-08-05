Математик разъяснила решение запутавшего пользователей сети примера

Математик из британского университета Ханна Фрай (Hannah Fry) объяснила решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей. Комментарий у нее взяла Daily Mail.

Фрай — доцент по математике в Университетском колледже Лондона, автор двух популярных книг по математике, участвовала в создании документальных фильмов на «Би-би-си».

По ее словам, запись примера не дает одного ответа при решении. «Проблема в том, что то, как этот пример записан, оставляет место для двусмысленности по поводу ответа», — отметила ученый.

Ранее пользовательница Twitter попросила других людей помочь ей с решением примера по математике: «8 ÷ 2 (2+2) = ?». Вскоре выяснилось, что ответ получается одинаковым не у всех и есть два основных варианта решения.

«Это как математическая версия "Он покормил ее кошачьей едой". Значит ли это, что мужчина дал немного еды кошке? Или, если допустить более мрачный сценарий, покормил кошачьей едой женщину. Невозможно сказать точно из той информации, что нам дана», — рассказала Фрай.

По ее словам, математики очень не любят двусмысленность в примерах, поэтому деление в данном случае они скорее записывали бы в виде дроби, а умножение — в виде крестика.

Она заключила, что два варианта ответа — 1 и 16 — правильны, а сам пример ужасно написан, из-за чего и появилась неоднозначность в решении. Поэтому Фрай пояснила, что не стала бы считать сам пример правильным, необходимо точнее указать математические действия в нем.

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объясняла, что правильный ответ — 16. По ее словам, если все в примере в строчку, то операции нужно делать в том порядке, в котором они написаны.

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