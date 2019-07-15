Пример по математике озадачил пользователей сети

Пользователь Twitter под ником kj_cheetham рассказал людям о задаче, которую назвал «мемом по математике». Юзеры в комментариях были озадачены примером и посчитали, что он ошибся в вычислениях.

«Мем по математике, который действительно смешной, а не глупый. Решайте осторожно!» — написал он. Задача состояла в том, чтобы вычислить 230-220x0,5 и написать ответ. «Вероятно, вы не поверите, но ответ 5!» — добавил пользователь.

Однако в комментариях многие стали критиковать мужчину, посчитав, что он ошибся — правильный ответ 120. Отдельные пользователи указали ему на то, что сначала выполняется умножение, и только потом вычитание. Кое-кто начал пояснять, что ответ 5 можно получить только с использованием скобок.

Тем не менее часть юзеров догадалась, какой именно ответ имел в виду kj_cheetham — он указал не 5, а 5!, то есть факториал. Факториал — это функция, которая определяется как произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно. В данном случае n — это 5. Позднее в обсуждении с одним из комментаторов он расписал, как выглядит функция в данном примере: 5!=5x4x3x2x1=120.

«Я вскоре отключу мои уведомления в этом треде, но, пожалуйста, помните, что стоит подумать дважды, прежде чем заявлять, что кто-то не знает чего-то на основе одного твита», — заключил kj_cheetham.

Ранее другой пользователь Twitter обратился с вопросом по математике начальных классов. Он получил один ответ, но разные варианты решения. В комментариях удивились тому, что не все одинаково подходят к решению одной и той же задачи.

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