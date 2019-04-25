В сети рассказали о самых странных местах работы

В Twitter набирает популярность флешмоб, участники которого рассказывают о пяти своих самых странных работах. Изначально посты были достаточно серьезными и содержали реальные рассказы людей, однако пользователи на этом не остановились.

Все началось с публикации американца с ником @spideypencil из Пенсильвании. Он сообщил, что за свою жизнь успел поработать учителем физики в школе, сотрудником по ликвидации химически опасных отходов, сотрудником отдела продаж в автостраховой компании, сетевым администратором и медбратом.

Юзер также отметил пять своих друзей, призвав их составить свой список из пяти пунктов и передать эстафету другим. Первоначально другие пользователи также составляли список своих пяти рабочих мест без каких-либо странностей. В итоге флешмоб «пять странных работ» обрел популярность и перестал быть просто про работу.

Пользовательница Samantha Irby по-особому сформулировала список по сравнению с остальными пользователями. «Пять работ, которые у меня были: потаскуха, потаскуха, потаскуха, потаскуха, домохозяйка», — написала она. Подобные шуточные топы начали появляться и у других. Некоторые стали использовать строки из песен. Так, юзер Bill Corbett выбрал для этого композицию The Joker американской рок-группы Steve Miller Band.

Микроблогер Neil Brennan решил рассказать о рабочих буднях своей собаки. «Пять работ моей собаки: гавкать на велосипедистов, гавкать на гуляющих с собаками, гавкать на ветеринаров, гавкать на меня, менеджер по стратегическому партнерству», — пошутил он.

Ранее сообщалось, что в сети стал популярным флешмоб Shell On Challenge, целью которого является съесть что-либо вместе с упаковкой. А в начале 2019-го пользователи соцсетей сопоставляли 2009 и 2019 годы. Тогда юзеры делились фотографиями, сделанными с разницей в 10 лет.

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