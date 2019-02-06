Эффектно замерзающий на морозе кипяток подтолкнул россиян к новому флешмобу

Российские пользователи Instagram запустили флешмоб, суть которого в том, чтобы разбрызгать на морозе кипяток и запечатлеть результат. Посты публикуют под хештегом #дубакчеллендж.
Первыми подобные снимки начали публиковать жители Сибирского федерального округа, где температура в некоторых городах опустилась ниже минус 35 градусов по Цельсию.
Бросаться кипятком на крайнем севере - увлекательное занятие) всегда хотела попробовать, и вот... #дубакчеллендж 🤗🤗🤗 за фото благодарю @densaupin
Фото опубликовано @verakrasova
Это кароче #ДубакЧеллендж надо же чем то в холодненькое время себя занять🙈🤷♀️
Фото опубликовано @_tania_gal
Хит этого сезона - #дубакчеллендж 😁
На, что только не пойдёшь... и даже в мороз - 37🤪, что-бы сделать крутую фотку🔥
ph. @maer_photoo
Морозец и кипяточек, давно хотел попробовать 🤔😎
#россия#сибирь#томск#флешмоб#инстаграм#природа#ясибиряк#фотосет#2019#прогулка
Фото опубликовано @egor_tsk
#invierno en #surgut #siberia Día 1 prueba 1 #imsiberian #imsiberian_official #дубакчеллендж
Фото опубликовано @willdiazbertolini
А это #дубакчеллендж от Владимира Александровича. У него получилось красивее, чем у нас 🌚
Фото опубликовано @altairk_news
-39! Гриппом не болеем!😂🏆
#ДубакЧеллендж
Фото опубликовано @malchikhin.ru
НА УРАЛЕ -30 и в СИБИРЕ ТОЖЕ И ЩАС САМОЕ ВРЕМЯ ОБЪЯВИТЬ ЧЕЛЛЕНДЖ #дубакчеллендж #кипятокнаморозе #сибирь #урал #зима #рекомендации #сохрани #челендж #прими #участие С ВАС ЛАЙК И КОММЕНТАРИЙ.
Фото опубликовано @vaszasoff1
Мы развлекались как могли)
Вызов принят!
#siberia #russianwinter #imsiberian #hot #дубакчеллендж
Фото опубликовано @viktoriia_medvedeva_
В январе подобный флешмоб заинтересовал и американцев в морозном Чикаго. Наряду с выплескиванием воды на холоде жители США принялись замораживать свою одежду и выставлять ее на улице так, чтобы она самостоятельно стояла без своих хозяев. Пользователи выкладывали свои фотографии под хештегом #frozenpants.
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