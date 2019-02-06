Эффектно замерзающий на морозе кипяток подтолкнул россиян к новому флешмобу

Российские пользователи Instagram запустили флешмоб, суть которого в том, чтобы разбрызгать на морозе кипяток и запечатлеть результат. Посты публикуют под хештегом #дубакчеллендж.

Первыми подобные снимки начали публиковать жители Сибирского федерального округа, где температура в некоторых городах опустилась ниже минус 35 градусов по Цельсию.

Бросаться кипятком на крайнем севере - увлекательное занятие) всегда хотела попробовать, и вот... #дубакчеллендж 🤗🤗🤗 за фото благодарю @densaupin Фото опубликовано @verakrasova

Это кароче #ДубакЧеллендж надо же чем то в холодненькое время себя занять🙈🤷‍♀️ Фото опубликовано @_tania_gal

Хит этого сезона - #дубакчеллендж 😁 На, что только не пойдёшь... и даже в мороз - 37🤪, что-бы сделать крутую фотку🔥 ph. @maer_photoo Морозец и кипяточек, давно хотел попробовать 🤔😎 #россия#сибирь#томск#флешмоб#инстаграм#природа#ясибиряк#фотосет#2019#прогулка Фото опубликовано @egor_tsk

#invierno en #surgut #siberia Día 1 prueba 1 #imsiberian #imsiberian_official #дубакчеллендж Фото опубликовано @willdiazbertolini

А это #дубакчеллендж от Владимира Александровича. У него получилось красивее, чем у нас 🌚 Фото опубликовано @altairk_news

-39! Гриппом не болеем!😂🏆 #ДубакЧеллендж Фото опубликовано @malchikhin.ru

НА УРАЛЕ -30 и в СИБИРЕ ТОЖЕ И ЩАС САМОЕ ВРЕМЯ ОБЪЯВИТЬ ЧЕЛЛЕНДЖ #дубакчеллендж #кипятокнаморозе #сибирь #урал #зима #рекомендации #сохрани #челендж #прими #участие С ВАС ЛАЙК И КОММЕНТАРИЙ. Фото опубликовано @vaszasoff1

Мы развлекались как могли) Вызов принят! #siberia #russianwinter #imsiberian #hot #дубакчеллендж Фото опубликовано @viktoriia_medvedeva_

В январе подобный флешмоб заинтересовал и американцев в морозном Чикаго. Наряду с выплескиванием воды на холоде жители США принялись замораживать свою одежду и выставлять ее на улице так, чтобы она самостоятельно стояла без своих хозяев. Пользователи выкладывали свои фотографии под хештегом #frozenpants.

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