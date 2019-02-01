Рекордные морозы научили американцев замораживать штаны

Аномальные морозы спровоцировали в США появление нового челенджа в социальных сетях под названием «ледяные штаны». Американцы замораживают свои джинсы и выкладывают фотографии в социальные сети.

Участники флешмоба выставляют на улицу вымоченные штаны, замерзшие из-за отрицательной температуры, под хештегом #frozenpants.

‘I said, “I do not fear these pants with nobody inside them.” I said, and said, and said those words. I said them. But I lied them.’ -Dr Seuss . . Day 4 of the #polarvortex brings us frozen pants 👖! I hate to say it but I’m going to be a little sad when it warms up and all our fun melts away. . . . #polarvortex #boldnorth #mntough #minnesotan #makingthemostofit #nempls #neminneapolis #northeastmpls #frozenpants Фото опубликовано @pamlyn

Некоторые не остановились на штанах. В аккаунте шерифа чикагского округа в Миннесоте опубликовали фотографии замороженной на улице полицейской формы.

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Академия боевых искусств Kickin 'It заморозила две формы карате так, будто они дерутся.

Master Clark is missing his students so he did THIS⬆️⬆️ 😥😂😅#FrozenGi #Frozenpants #Polarvortex #Sparring #Blackbeltsdontfeelcold #kickinitmaa #Fitkaratefam #karate #Martialarts #taekwondo #kickboxing #selfdefense #bullyproof #entrepreneurlife #hustleandheart Фото опубликовано @ki_mn_martialarts

Как сообщает издание Kansas City, аномальные морозы позволили людям опробовать новые развлечения: некоторых озаботило, может ли лапша замерзнуть настолько сильно, чтобы стать с палочками единым целым.

Накануне сообщалось, что рекордные морозы обрушились на Чикаго, температура опустилась до минус 30 градусов. Ниже такой отметки температура в городе падала лишь один раз — в 1985 году.

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