Рекордные морозы научили американцев замораживать штаны

Аномальные морозы спровоцировали в США появление нового челенджа в социальных сетях под названием «ледяные штаны». Американцы замораживают свои джинсы и выкладывают фотографии в социальные сети.
Участники флешмоба выставляют на улицу вымоченные штаны, замерзшие из-за отрицательной температуры, под хештегом #frozenpants.
‘I said, “I do not fear these pants with nobody inside them.” I said, and said, and said those words. I said them. But I lied them.’ -Dr Seuss . . Day 4 of the #polarvortex brings us frozen pants 👖! I hate to say it but I’m going to be a little sad when it warms up and all our fun melts away. . . . #polarvortex #boldnorth #mntough #minnesotan #makingthemostofit #nempls #neminneapolis #northeastmpls #frozenpants
Некоторые не остановились на штанах. В аккаунте шерифа чикагского округа в Миннесоте опубликовали фотографии замороженной на улице полицейской формы.
Академия боевых искусств Kickin 'It заморозила две формы карате так, будто они дерутся.
Как сообщает издание Kansas City, аномальные морозы позволили людям опробовать новые развлечения: некоторых озаботило, может ли лапша замерзнуть настолько сильно, чтобы стать с палочками единым целым.
Накануне сообщалось, что рекордные морозы обрушились на Чикаго, температура опустилась до минус 30 градусов. Ниже такой отметки температура в городе падала лишь один раз — в 1985 году.