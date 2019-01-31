США накрыли рекордные морозы

На Среднем Западе США наблюдаются аномальные морозы — 30 января температура в Чикаго опустилась до минус 30 градусов по Цельсию. За 150 лет метеонаблюдений холоднее было только однажды. Об этом рассказало CNN.

Холод в столице Иллинойса ощущается сильнее из-за сильных ветров — жители Чикаго чувствуют температуру в диапазоне от минус 40 до минус 53 градусов. Из-за мороза отменили занятия в школах и университетах, а улицы города опустели — горожанам посоветовали не выходить из домов без необходимости. Ниже минус 30 градусов температура в городе опускалась лишь один раз — в 1985 году.

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Морозы заставили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в очередной раз усомниться в существовании глобального потепления: в своем Twitter он в шутку призвал потепление вернуться. Однако, как объясняет сайт NASA для детей, низкие температуры зимой могут быть вызваны потеплением на Северном полюсе.

Чтобы поезда смогли беспрепятственно ходить в районе Чикаго, рабочие поджигали участки железной дороги, покрывшиеся льдом.

Река Чикаго и озеро Мичиган, на которых расположен город, замерзли, что нехарактерно для них даже в холодное время года. Холода, впрочем, продержались недолго: уже 1 февраля температура поднимется до минус шести градусов по Цельсию, а к 4 февраля синоптики обещают 11 градусов тепла.

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