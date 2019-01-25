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Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

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The Swamp Park / Facebook

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.

Несколько дней назад реку сковал лед. Вскоре сотрудники парка обнаружили, что обитавшие там рептилии примерзли. «Тут во льду все наши аллигаторы, — говорит менеджер парка Джордж Говард. — Восемнадцать миссисипских аллигаторов подумали о будущем, раз высунули носы наружу».

Он полагает, что они погрузились в так называемую брумацию — состояние покоя у рептилий, при котором понижается температура тела и замедляется скорость обмена веществ.

В 2018 году, когда на восточном побережье США установилась морозная погода и температура воздуха падала до минус 30 градусов, аллигаторы из Shallotte River Swamp Park впервые погрузились в подледную спячку. Тогда Говард утверждал, что никогда не сталкивался с такой техникой выживания.

По его словам, сначала он принял торчащие изо льда морды за куски дерева, но потом разглядел зубы. «Тут же стало ясно, зачем они так делают, — рассказывал он. — Но на всякий случай я все же быстро навел справки и убедился, что все в порядке, так как раньше я такого никогда не видел».

Миссисипские аллигаторы распространены в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

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