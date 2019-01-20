Трамп возжелал глобального потепления

Президент США Дональд Трамп призвал американцев по возможности не покидать свои дома из-за сильного снегопада. Об этом он высказался в Twitter.

«Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов», — написал он и добавил, что «было бы неплохо почувствовать немного старого доброго глобального потепления».

Материалы по теме Климат Трампа Избранный президент США против глобального потепления

Ранее в январе национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждения о снегопадах для 15 штатов, располагающихся на территории между Миссури и Мэном. В некоторых районах выпало до 25 сантиметров снега.

Похожее заявление Трамп сделал в конце 2017 года, отреагировав на аномально холодную погоду на восточном побережье страны. По его словам, Штаты могут извлечь выгоду из «старого доброго глобального потепления», на борьбу с которым в стране собирались потратить триллионы долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!