В смертоносных аномальных морозах в США нашли «российский след»

@wikileaks / Twitter

Политический обозреватель MSNBC Рейчел Мэддоу (Rachel Maddow) предложила зрителям представить, что Россия устроила энергетический коллапс на фоне аномальных морозов в США. Выведя на экран карту, демонстрирующую рекордные отрицательные температуры, она обратилась к американцам с вопросом, что они будут делать, если в их домах воцарится арктический холод.

На выступление журналистки обратила внимание WikiLeaks, опубликовав фрагмент передачи в Twitter. Подписчики WikiLeaks сочли речь Мэддоу надуманной и принялись троллить ведущую. Отвечая на ее вопрос «что бы вы сделали?», некоторые заявили, что порадовались бы отключению энергии, поскольку в таком случае американцы «никогда больше не будут смотреть эту чушь».

«Она спотыкается на своей закоренелой, истерической словесной диарее, что явно указывает на то, что она не уверена в том, что говорит», — считает @Lrn2History из Австралии.

Пользователи высмеяли желание Мэддоу выставить русских виноватыми в холодах в США. «Несколько минут назад я съел немного сыра. Хотел его посолить. Я взял немного соли и приправил. Когда я съел это, заметил, что на самом деле это был сахар. Я просто уверен, что русские подменили мою соль на сахар... Чертовы русские. Они повсюду», — иронизирует Ozgur Zeren.

«Я живу в очень странной стране», — проанализировав речь Мэддоу, пришла к выводу «Мисс Нью-Джерси — 2015», телеведущая Самира Хан (Sameera Khan).

Защитники ведущей призвали признать, что ее слова не лишены смысла. «Русские и другие хакеры сознательно пытаются атаковать инфраструктуру, ОСОБЕННО нашу энергосистему, поэтому они имеют смысл», — пишет житель Сан-Франциско Эндрю Корнблатт (Andrew Kornblatt).

Мэддоу нередко подвергается нападкам за свои эксцентричные выступления по ТВ. Летом 2018 года ее раскритиковали за попытку сдержать слезы во время рассказа о том, что на границе США должностные лица отнимают детей у мигрантов. Зрители сочли ее эмоции неискренними.

Из-за сильных морозов и снегопадов в США погиб как минимум 21 человек. Причина аномальных холодов — арктический циклон.

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