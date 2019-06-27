Вопрос о сложении двух чисел разделил пользователей сети на два лагеря

Пользователь Twitter с ником @Wparks91 обратился с вопросом по математике начальных классов, и получил один ответ, но разные варианты решения. В комментариях пользователи удивились тому, что не все одинаково подходят к одной и той же задаче.

Вопрос состоял в том, как люди складывают числа. «Что происходит у вас в голове при решении 27 плюс 48», — поинтересовался микроблогер. Большинство людей стали отвечать, что сначала складывают 20 и 40, а потом остатки — 7 и 8. В результате они суммируют получившиеся числа и находят ответ.

Однако нашлись и те, кто предлагал другие, порой нестандартные варианты решения этой задачи. Девушка под ником @istylekinks предложила сложить 8 и 7, а затем добавить единицу к 4 и 2: «8 плюс 7 это 15, добавляем 1. 4 плюс 2 плюс 1 будет 7. В сумме 75».

Также юзеры показали вариант сложить 27 и 3. Таким образом полученный ответ (30) можно сложить с оставшимся значением (45) и получить те же 75. Этот способ предлагали применить и к другому числу. Тогда 48 складывается с 7, и получившееся число (55) складывается с оставшимся (20).

В мае пользователи Twitter по итогам опроса, моют ли они ноги во время душа, начали дискуссию о необходимости этой процедуры.

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