Бородатые мужчины придумали способ скрыть лица и перепугали пользователей сети

Бородатые мужчины запустили новый флешмоб, фотографируя себя снизу. Все снимки участники забавы публикуют в Twitter.

Смысл флешмоба — сфотографировать себя так, чтобы у зрителей создавалось впечатление, будто у героя снимка отсутствует лицо. Такого эффекта удается добиться, если снимать бородатого мужчину снизу.

На получившихся изображениях действительно можно увидеть странную оптическую иллюзию: борода становится похожа на прическу, однако глаза, нос и рот человека будто бы стерты с лица. Впрочем, недостающие органы чувств и отверстий пользователи решили пририсовывать самостоятельно.

Несмотря на радость бородатых мужчин, многих юзеров напугали их странные фотографии. «Это уже становится дико», — заявил один из невольных зрителей флешмоба. Другой пользователь рассказал, что не готов видеть такие снимки по утрам. «Меня это нервирует, но я не могу объяснить почему», — пожаловался третий.

В мае популярные блогеры устроили другой флешмоб, благодаря которому они хотели продемонстрировать достоинства своей фигуры. Девушки публиковали снимки в бикини, на которых было видно расстояние между их ягодицами.

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