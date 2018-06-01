Мужчина случайно превратил собаку в чудовище и стал знаменит

Пользователь под ником @bulletsmikey попытался запечатлеть собаку Реджи на панорамной фотографии, однако его замысел не удался. О неудаче мужчина рассказал на своей странице в Twitter.

«Мне жаль, что я попытался сделать милую панораму моей собаки», — написал @bulletsmikey под изображениями. Вместо питомца на снимке получилось какое-то невиданное существо без туловища.

Забавные фотографии моментально получили вирусную популярность: всего за несколько дней постом поделились более 80 тысяч человек, еще 240 тысяч пользователей поставили лайки.

Юзеры сразу же принялись делать из Реджи новый мем. Для этого они использовали фотошоп и находили похожие снимки с другими животными.

«Братья по оружию»

Другие пользователи рассказали о своих неудачах, связанных с панорамными фотографиями.

Позднее хозяин собаки опубликовал нормальную фотографию своего питомца.

Ранее пользователи сети посмеялись над котом-мутантом — аномально большом питомце, который по телосложению напоминает бодибилдера.

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