Мужчина случайно превратил собаку в чудовище и стал знаменит

Пользователь под ником @bulletsmikey попытался запечатлеть собаку Реджи на панорамной фотографии, однако его замысел не удался. О неудаче мужчина рассказал на своей странице в Twitter.
«Мне жаль, что я попытался сделать милую панораму моей собаки», — написал @bulletsmikey под изображениями. Вместо питомца на снимке получилось какое-то невиданное существо без туловища.
Забавные фотографии моментально получили вирусную популярность: всего за несколько дней постом поделились более 80 тысяч человек, еще 240 тысяч пользователей поставили лайки.
Юзеры сразу же принялись делать из Реджи новый мем. Для этого они использовали фотошоп и находили похожие снимки с другими животными.
«Братья по оружию»
Другие пользователи рассказали о своих неудачах, связанных с панорамными фотографиями.
Позднее хозяин собаки опубликовал нормальную фотографию своего питомца.
Ранее пользователи сети посмеялись над котом-мутантом — аномально большом питомце, который по телосложению напоминает бодибилдера.