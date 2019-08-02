Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей. Комментарий у нее взяла «Российская газета».

Речь идет о примере «8 разделить на 2 (2 плюс 2)», опубликованном в Twitter и ставшим вирусным после того, как мнения о его решении разделились. Одни сначала производили деление, другие — умножение, в связи с этим некоторые получали в итоге число 16, а другие — единицу.

Кочнева пояснила, что правильный ответ — 16. «Так как все в строчку, то нужно делать операции в том порядке, в котором они написаны», — сказала она. Математик также добавила, что в самом примере нет «ничего интересного», а разногласия у людей возникли только из-за манеры его записи, которую можно было бы сделать более «опрятной».

В июне один из пользователей Twitter озадачил подписчиков вопросом по математике для начальных классов. Он получил один ответ, но разные варианты решения.

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