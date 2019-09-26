Пользователи сети сломали головы над простой задачей для дошкольников

Пользователи Twitter не сумели справиться с упражнением из учебника по английскому языку для дошкольников. Взрослые не поняли, как корректно соединить слова и геометрические фигуры.

На задачу обратил внимание пользователь под ником amldrss. Судя по изображенному примеру, ученикам следовало установить связь между короткими словами на английском языке и предложенными фигурами. Однако многие комментаторы не поняли, что у них общего.

В качестве примера в книге приводилось слово bag («сумка»), соединенное с несимметричной фигурой, похожей на прямоугольник. Однако первая треть длинной стороны загнута вверх, а последняя — вниз. Таким образом слово по очертаниям совпадало с фигурой, в которую его можно было вписать.

Публикация получила более десяти тысяч лайков и сотни комментариев. Некоторые пользователи заявляли, что несколько минут не могли понять, как решить задачу, хотя на самом деле разгадка была проста. Часть комментаторов так и не разобрались в задании.

Однако вскоре в треде стали появляться фотографии с решенной задачей. Пользователи поняли, что геометрические фигуры лишь повторяли очертания приведенных слов, и тогда головоломка с легкостью решалась.

Ранее пользователи сети затруднились решить школьный пример по математике. В сети распространилось изображение с примером: «8 ÷ 2 (2+2) = ?». Комментаторы разделились на две группы: одни утверждали, что правильный ответ — 16, другие посчитали, что 1.

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