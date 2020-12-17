Воспитательница избивала детей в российском детском саду

Воспитательница детского сада под Костромой избивала детей, из-за чего они боялись идти в дошкольное учреждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Родители воспитанников пожаловались на то, что их дети отказываются посещать детский сад. В ходе проверки выяснилось, что причина заключается в избиениях детей одной из сотрудниц дошкольного учреждения.

45-летняя воспитательница занималась с детьми от четырех до шести лет. В полиции сообщили, что у руководства женщина была на хорошем счету, но дети признались, что она систематически их избивает.

«Причины применения силы, по словам детей, были разные: плохой сон, отказ от принятия пищи или же ненадлежащее, по ее мнению, поведение», — сообщили в МВД. Сама подозреваемая вину отрицает.

Ранее на видео попало избиение ребенка воспитательницей в детском саду Комсомольска-на-Амуре. Узнавшие о произошедшем родители подали коллективную жалобу, после чего педагога отстранили от работы.