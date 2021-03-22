Российского воспитателя обвинили в сексуальном насилии над двумя учащимися

В Якутии воспитателя обвинили в сексуальном насилии над двумя учащимися Екюндюнской основной общеобразовательной школы имени В. П. Трофимовой. В отношении педагога возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 22 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

По данным следствия, в феврале мужчина насиловал двух 13-летних школьников. Не выдержав такого поведения учителя, воспитанники сбежали из интерната и угнали машину. Когда их разыскали, они рассказали сотрудникам полиции о случившемся.

В настоящее время воспитатель находится под стражей на время расследования уголовного дела. Предполагается, что могли быть и другие случаи насилия.