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Директор российского приюта год покрывала насиловавшего детей подростка

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Директор иркутского «Центра помощи детям» Ольга Витько в течение года покрывала подростка, который насиловал маленьких детей. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации канала, 12-летний Ваня (имя изменено) заставлял мальчиков 3-5 лет заниматься с ним сексом. Директор приюта боялась предавать это дело огласке, потому что ее репутация могла пострадать. Тогда сотрудники обратились к следователям, которые опросили пострадавших.

Кроме того, воспитатели попросили общественность оградить детей от подростка. Однако в ответ они получали только отписки.

В настоящее время директору центра может грозить наказание по статье «Халатность» и арест на срок до трех месяцев. Подросток же оказался безнаказанным.

Ранее семь усыновленных мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет рассказали своим приемным родителям, что их насиловали в приюте под Челябинском. По обвинению в педофилии арестовали 51-летнего местного жителя: ему вменили 11 эпизодов. Детский дом закрыли, официальная причина — ограничение подачи воды в учреждение.

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