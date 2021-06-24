Россиянка не получила удовольствие от секса и обвинила партнера в изнасиловании

24-летняя россиянка не получила удовольствие от секса и обвинила своего партнера в изнасиловании. Об этом в четверг, 24 июня, сообщает Telegram-канал 112.

Девушка обратилась в полицию с требованием привлечь к уголовной ответственности молодого человека. Она утверждала, что тот изнасиловал ее за домом в подмосковной Балашихе.

Позже «жертва» забрала свое заявление и объяснила, что секс был добровольным, но ей не понравился.

Ранее 28-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в такси. По ее словам, водитель до этого уже подвозил ее несколько раз. Девушка заявила, что в машину вместе с ней сели двое знакомых с таксистом мужчин. Один из них удерживал ее за руки, а другой изнасиловал.