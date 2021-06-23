Задержаны подозреваемые в групповом изнасиловании российской студентки

В Москве полиция задержала подозреваемых в групповом изнасиловании студентки медицинского колледжа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По данным канала, в июле 2020 года трое молодых людей напоили 28-летнюю пострадавшую и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, принудили к сексу.

Как уточнил источник, заявление в полицию девушка написала только сейчас. После проверки подозреваемых задержали. На допросе они признали вину. Установлено, что молодые люди уже были судимы, в том числе за наркотики.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 29-летнего уроженца Чувашии, который пытался изнасиловать россиянку. Мужчина схватил незнакомую девушку, повалил на землю, разорвал на ней одежду, стал душить и попытался изнасиловать. Жертва дала отпор насильнику, а заодно забрала выпавший у него паспорт, что позволило в кратчайшие сроки задержать подозреваемого.