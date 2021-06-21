Россиянка забрала паспорт у напавшего на нее насильника

Полицейские задержали 29-летнего уроженца Чувашии, который пытался изнасиловать россиянку на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, нападение произошло утром 20 июня у продуктового магазина. Мужчина схватил незнакомую девушку, повалил на землю, разорвал на ней одежду, стал душить и попытался изнасиловать.

Как отметили в СКР, жертва дала отпор насильнику, а заодно забрала выпавший у него паспорт, что позволило в кратчайшие сроки задержать подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») .