Русская пенсионерка отбилась от грабителя военной саблей

Пожилая жительница Лондона отбилась от ворвавшегося в ее дом грабителя при помощи военной сабли, которая принадлежала ее покойному мужу. Об этом сообщает издание Evening Standard.

28-летний Эшли Райли (Ashley Riley) выбрал дом 87-летней вдовы российского происхождения Анастасии Лукьянчиковой. В ночь на 31 января 2020 года он разбил окно и проник внутрь.

Пенсионерка услышала шум и проснулась. Райли ворвался в спальню и напал на нее. «Женщина боялась, что станет жертвой изнасилования. Она схватила лампу и попыталась отбиться от нападавшего», — сообщила судья Сара Пенет.

Грабитель отобрал у Лукьянчиковой лампу, ударил жертву по голове и с силой прижал к кровати, после чего забрал деньги, ювелирные изделия и семейные реликвии. Он забрал украшения стоимостью 50 тысяч фунтов (5,1 миллиона рублей), в том числе привезенные из России довоенные золотые кольца и браслеты, а также серьги, которые подарил Лукьянчиковой на свадьбу ее отец.

Пенсионерка смогла прогнать Райли из своего дома, несмотря на то, что получила многочисленные травмы, в том числе перелом позвоночника. «Без сомнений, она не собиралась легко сдаваться. Она храбро последовала за нападавшим по лестнице и вооружилась саблей покойного мужа», — заявила Пенет.

Спустя 11 дней полицейские арестовали преступника. Райли — наркоман, который уже ранее был судим за ограбления. В суде он признал вину, но заявил, что был под воздействием наркотиков и не помнит нападения.

В понедельник, 1 февраля, суд приговорил его к 13 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница американского города Спанауэй, штат Вашингтон, задержала грабителя, который пытался ворваться в ее дом. «Я приказала ему сесть и стояла с ружьем в ожидании полицейских», — рассказала американка.