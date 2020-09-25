Пенсионерка с ружьем задержала ворвавшегося в ее дом грабителя

Пожилая жительница американского города Спанауэй, штат Вашингтон, самостоятельно задержала грабителя, который пытался ворваться в ее дом. Об этом сообщает Daily Mail.

В воскресенье вечером, 20 сентября, 78-летняя пенсионерка, известная как Сэнди, находилась у себя дома. Неожиданно ее собака по кличке Бубу начала лаять. «Я до смерти испугалась», — призналась она. Американка подошла к входной двери и заметила молодого мужчину, пробирающегося на ее участок. Увидев хозяйку дома, грабитель испугался и решил убежать.

Однако Сэнди не позволила потенциальному преступнику скрыться. «Я схватила ружье и крикнула: "О нет, ты не уйдешь. Ты останешься здесь"», — вспоминает она. Пенсионерка взяла его под прицел и позвонила в полицию.

«Когда он спустился по лестнице, я приказала ему сесть и стояла с ружьем в ожидании полицейских. Я была абсолютно спокойна. Я сказала: "Знаешь, у меня внуки твоего возраста"», — рассказала американка.

Прибывшие патрульные арестовали потенциального грабителя. Хозяйка дома сжалилась над бандитом и не стала выдвигать против него обвинения. Вскоре неудачливого вора отпустили.

Ранее сообщалось, что пенсионер из города Кардифф, Уэльс, Великобритания, успешно отбился от напавшего на него около банкомата грабителя и попал на видео. Испуганный преступник скрылся с места происшествия, ничего не взяв.