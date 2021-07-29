Беременная россиянка избила железным прутом девочек-подростков

В селе Овчинниково Новосибирской области беременная женщина избила железным прутом девочек-подростков, пытаясь отомстить за дочь. На россиянку написали заявление в полицию, сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что 15-летняя Даша и 16-летняя Ксюша (имена изменены) стояли на остановке, когда к ним подошла 17-летняя Кристина. Там у них завязался спор, который перерос в драку.

«Кристина кинулась на Ксюшу с кулаками. Даша в драку не полезла. Но те дрались так, что разнимали их уже мальчишки. А Кристина после этого побежала домой, пожаловалась маме. И та не придумала ничего лучшего, чем самой пойти выяснять отношения с подростками», — поделилась мать одной из девочек, — «Она беременная, но схватила железный прут и начала бить им сначала Ксюшу, а потом и мою Дашу, которая вообще не участвовала в драке».

У одной из пострадавших после встречи с родительницей остались ссадины на голове и синяки на ногах. Отмечается, что когда к остановке подошла мать одной из девочек, проявившая агрессию беременная женщина вернулась и начала материться, но та конфликтовать не стала — она сразу отвезла дочь в больницу, где врачи диагностировали ей ушибы и гематомы. На беременную женщину написали заявление в полицию.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина избил подростка из-за серьги в ухе. По словам сестры пострадавшего, двое неизвестных мужчин начали оскорблять несовершеннолетних. Подростки проигнорировали их, но один из россиян толкнул мальчика, сел на него сверху и начал бить по лицу и голове.