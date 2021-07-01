Пятеро российских подростков избили и «расстреляли» ребенка

На Ямале пятеро российских подростков избили и «расстреляли» 9-летнего мальчика в скейт-парке. Об инциденте сообщает новостной портал N24.RU.

По словам матери ребенка, сын приехал покататься на рампе, но «его избили, стреляли в шею и по всему телу пистолетом с пульками, выкидывали его и самокат».

«У ребенка до сих пор следы от пуль, синяки! А все потому, что несколько ребят не захотели, чтоб он там катался, выгоняли его таким образом», — рассказала она. То, что ребенка атаковали сразу пятеро подростков, удалось выяснить с помощью камеры видеонаблюдения. После нападения мать пострадавшего отправилась в скейт-парк вместе с ним. Она шла в стороне, но увидела, что ситуация повторилась. Только заметив женщину, агрессоры убежали.

Сообщается, что в инциденте разбирается инспекция по делам несовершеннолетних.

Ранее в Новосибирске компания молодых людей избила 16-летнюю девушку за то, что она шла по пляжу и случайно наступила на их полотенце. Компания из трех 18-летних девушек и двоих молодых людей того же возраста догнала девочку с братом и напала на них с кулаками.