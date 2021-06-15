Мужчина избил российского подростка из-за серьги в ухе

В Санкт-Петербурге мужчина избил подростка из-за серьги в ухе. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

Нападение произошло в ночь на 13 июня в 5-м Предпортовом проезде в Московском районе города. Подросток с друзьями возвращался от друга, живущего в соседнем доме.

Сестра пострадавшего рассказала, что двое неизвестных мужчин начали оскорблять несовершеннолетних из-за серьги в ухе. Подростки проигнорировали их, но один из них толкнул мальчика, сел на него сверху и начал бить по лицу и голове. Второй якобы сдерживал его друзей и не давал оттащить нападавшего.

После нападения пострадавшего госпитализировали с переломами нижней правой подглазницы, боковой правой подглазницы, травмой правой носовой пазухи, многочисленными гематомами на лбу и отеком глаза. Медики предполагают, что возник отек сетчатки, что может привести к ее отслоению и слепоте.

В пресс-службе МВД «Невским Новостям» сообщили, что 42-летнего подозреваемого задержали по горячим следам, материалы дела передали в Следственный комитет с учетом возраста потерпевшего.

Издание также пишет, что после избиения подростки смогли забежать в магазин, чтобы скрыться от агрессивных мужчин. На кадрах видно, что нападавший зашел за ними, однако после потасовки продавцу и знакомым удалось вывести хулигана в коридор. Там его удерживали, пока дети не ушли.