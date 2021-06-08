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Мужчина обматерил танцующих девушек и попал в полицию

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Кадр: YouTube-канал РИА Новости

В центре Санкт-Петербурга мужчина обматерил девушек, танцующих недалеко от Дворцовой площади. Как сообщает «Фонтанка», пострадавшие снимали кавер на танец южнокорейской девичьей поп-группы.

Видео с места событий было опубликовано в сети. На записи слышно, как мужчина нецензурно возмущался внешним видом танцовщиц и требовал, чтобы они ушли. Когда одна из девушек начала смеяться, дебошир толкнул ее. Также нарушитель заявил, что не уйдет, пока не приедет полиция, и обвинил танцовщиц, что они «развелись за бабки». Просьбу проходившей мимо женщины перестать ругаться дебошир проигнорировал.

Отмечается, что в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в Новосибирске компания молодых людей избила 16-летнюю девушку за то, что та шла по пляжу и случайно наступила на их полотенце. В итоге подросток составила на них заявление в полицию, нападавшие были задержаны.

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