Мужчина оскорбил выпускника в женском платье и лишился поста гендиректора

Житель США оскорбил подростка в женском платье и лишился поста генерального директора. Об этом сообщает LAD Bible.

Согласно материалу, 18-летний ученик средней школы Franklin High School Далтон Стивенс (Dalton Stevens) пришел на выпускной бал в красном платье макси с длинными рукавами. Парень обосновал выбор своего наряда тем, что «одежда не имеет ни пола, ни смысла».

По информации издания, неизвестный мужчина подошел к Стивенсу и спросил, осознает ли школьник, что он надел. «Я сказал, что хорошо выгляжу в этом платье и оно мне действительно нравится. Помимо этого, я хочу показать всем, что нет смысла разделять одежду по гендерному признаку», — объяснил подросток.

По словам Стивенса, мужчина начал обзывать его «глупым отвратительным идиотом». Также он сказал: «Если у тебя есть волосы на груди, ты не можешь носить платья».

В этот момент бойфренд Стивенса Джейкоб Гайтманн (Jacob Geitmann) начал снимать происходящее на камеру. Неизвестный попытался выбить телефон из рук Гайтманна, но промахнулся и случайно ударил Стивенса.

Материалы по теме Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать

После того как подростки опубликовали ролик в интернете, пользователям сети удалось установить личность неизвестного мужчины. Им оказался генеральный директор телемедицинской компании VisuWell Сэм Джонсон (Sam Johnson).

Организация VisuWell прокомментировала произошедшее: «Действия Джонсона противоречат высоким стандартам, установленным в нашей компании. После расследования этого дела и общения с вовлеченными лицами совет директоров VisuWell принял решение немедленно уволить мистера Джонсона с поста генерального директора».

Сэм Джонсон, в свою очередь, отрицает свою вину и утверждает, что ролик был смонтирован. «Я был в ресторане и, когда возвращался к своему столику из туалета, услышал громкую ругань. Я сделал им замечание. А идею с платьем они выдумали сами, чтобы потом подделать разговор на видео», — заявил он.

Ранее в апреле рэпер Kid Cudi выступил по телевидению в платье в цветочек. С ведущими исполнитель общался в обычной одежде, а для выступления переоделся в светлое платье с цветочным узором на тонких бретельках, добавив к образу ожерелье. Исполнив две песни, он сделал реверанс и улыбнулся.