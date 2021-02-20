Даня Милохин опубликовал фото в коротком женском платье и разозлил подписчиков

Российский блогер Даня Милохин, на аккаунт которого в TikTok подписаны 11 миллионов пользователей, опубликовал фото в женском наряде и возмутил поклонников. Снимки появились на его странице в Instagram.

На размещенных кадрах 19-летний Милохин позирует в коротком платье черного цвета, которое оформлено объемными плечами, а также кружевными белыми вставками. В руках он держит журнал, на обложке которого напечатано его изображение. Образ блогера дополнили солнечные очки и серьги.

Публикация блогера, набравшая 160 тысяч лайков, разозлила его поклонников. «Петушара», «Завязывай с этим, перебор», «Был же нормальный пацан», «Зачем парню надевать платье? Бесишь», «Уродец», — высказывались юзеры.

В ноябре прошлого года российские мужчины-знаменитости появились на премии журнала GQ с накрашенными ногтями. Так, например, популярный рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, вышел в свет с маникюром черного цвета. Даню Милохина, в свою очередь, засняли с ногтями, на которые нанесен черно-белый рисунок в виде улыбающихся лиц.