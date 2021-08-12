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Ребенок и трое взрослых погибли в аварии на российской трассе

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Место происшествия
Место происшествия
Фото: МВД по Адыгее
В Адыгее после лобового столкновения автомобилей погибли четверо россиян

В Майкопском районе Республики Адыгея в ДТП на трассе погибли три человека с ребенком. Об этом сообщает региональное МВД.

По данным ведомства, авария произошла на 98-м километре автодороги «Кавказ» около станицы Кужорской. В результате лобового столкновения на месте ДТП скончалась россиянка, которая была за рулем автомобиля Lada, и пассажир машины Mazda.

Позднее в больнице в ночь на 12 августа умерли пятилетний ребенок и взрослый мужчина. За жизнь второго ребенка сейчас борются врачи.

В ведомстве добавили, что авария произошла из-за погодных условий — в момент ДТП шел сильный дождь.

Ранее на Калужском шоссе в Новой Москве 16-летняя девушка без прав не справилась с управлением и наехала на бордюр, из-за чего машина перевернулась. В результате смертельного ДТП россиянка погибла, еще трое человек пострадали.

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