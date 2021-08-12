Момент тарана пьяным водителем людей на остановке в Москве попал на видео

Момент ДТП с пьяным водителем в Москве, протаранившим людей на остановке, попал на видео

Момент ДТП с водителем, который протаранил автобусную остановку с находящимися на ней людьми, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как автомобиль на скорости влетает в автобусную остановку, сбивая людей, которые там находились.

«Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением», — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Московская прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту аварии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

ДТП произошло 12 августа на юго-западе Москвы. Автомобиль Skoda на скорости врезался в толпу людей, которые находились на автобусной остановке. В результате аварии 60-летняя женщина оказалась зажатой между обломками автобусной остановки и транспортным средством. Позднее ее вместе с 16-летней внучкой госпитализировали. По сообщениям Telegram-канала Mash, женщина скончалась в медучреждении.