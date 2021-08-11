Российского судью арестовали за пьяное ДТП с двумя погибшими

В Карачаево-Черкесии суд взял под стражу бывшего судью Максима Якуша, которого обвиняют в гибели двух человек в результате ДТП, совершенного им в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина, представляющего интересы потерпевших.

Подсудимый арестован на шесть месяцев. Решение об избрании меры пресечения было принято судом на предварительном слушании по делу.

Пьяное ДТП с участием мирового судьи произошло в мае 2018 года на федеральной трассе «Кавказ». Якуш за рулем автомобиля Toyota Prado выехал на встречную полосу и там столкнулся с машиной Kia, в которой находились водитель и двое попутчиков сервиса BlaBlaCar. Оба пассажира погибли, водитель получил тяжелые ранения, но выжил.

Якуш скрылся с места аварии. Ему вменяется статья 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц»). Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и одобрила изменение квалификации преступления, вменяемого Якушу, с пятой части статьи 264 УК РФ на шестую. Теперь ему грозит от 4 до 9 лет колонии.