Бывший адвокат Михаила Ефремова назвал роковым дело о смертельном ДТП

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что для многих людей дело о смертельном ДТП в центре Москвы оказалось роковым. Такое мнение он выразил в беседе с «Комсомольской правдой».

Так юрист отреагировал на смерть коллеги Вадима Никулина. «Мне вынесли предупреждение, двоих защитников лишили адвокатского статуса, а Вадим Никулин и вовсе лишился жизни», — сказал он.

Алешкин заявил, что о смерти коллеги узнал случайно. Причиной смерти Никулина, предварительно, назван миокардит — поражение сердечной мышцы. При этом, по словам близких, на здоровье Никулин никогда не жаловался: вел активный образ жизни, занимался спортом, не злоупотреблял спиртным.

Никулин дважды пытался войти в дело Михаила Ефремова: в суде первой инстанции и на стадии апелляции. Оба раза оказались неудачными: суды не признали гражданскую жену погибшего в ДТП водителя Ирину Стерхову потерпевшей, так как в дело вошла официальная жена Маргарита Захарова.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

