Адвокат по делу Ефремова внезапно скончался

Адвокат Вадим Никулин, сотрудничавший с пострадавшей стороной по делу актера Михаила Ефремова, внезапно скончался во сне. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на юриста Андрея Алешкина.

«Я узнал об этом случайно: позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: "Мы легли спать вместе, а проснулась я одна". Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь», — поделился юрист, который также работал над делом.

По информации издания, умерший адвокат дважды пытался войти в дело Михаила Ефремова: в суде первой инстанции и на стадии апелляции. Оба раза оказались неудачными: суды не признали гражданскую жену погибшего в ДТП водителя Ирину Стерхову потерпевшей, так как в дело вошла официальная жена Маргарита Захарова.

Ранее бывший адвокат Ефремова рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у артиста. «У Михаила очень серьезные проблемы с легкими. У него от этого отец умер», — заявил Эльман Пашаев. Он не раскрыл подробности состояния артиста, однако подчеркнул, что диагноз Ефремова «не входит в составленный Минздравом список болезней, при которых возможно освобождение».

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.