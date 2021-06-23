Ефремов попросил о смягчении наказания из-за психического расстройства

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, попросил смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на кассационную жалобу, поданную юристами артиста.

В документе говорится, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства. Адвокаты отметили, что Ефремов активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью и возместил ущерб пострадавшим. Кроме того, артист страдает алкогольной зависимостью, к которой прибавилось развившееся за время следствия и суда психическое расстройство.

Также защитники указали на то, что на иждивении Ефремова находится множество родственников, в том числе, супруга, которая лишилась работы.

Ранее бывший заключенный, сидевший в одной колонии под Белгородом с Михаилом Ефремовым, рассказал о состоянии артиста. По его словам, у актера в колонии ухудшилось здоровье. «Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — отметил бывший заключенный.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.