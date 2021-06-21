Сидевший с Ефремовым в колонии бывший заключенный рассказал о состоянии актера

Бывший заключенный, сидевший в одной колонии под Белгородом с актером Михаилом Ефремовым, рассказал о состоянии и досуге артиста. Он поделился подробностями жизни в тюрьме в интервью изданию StarHit.

Мужчина отметил, что в колонии у артиста ухудшилось состояние здоровья. «Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — отметил бывший заключенный.

На вопрос об отличительных чертах Ефремова среди остальных заключенных собеседник ответил, что артисту хочется создать в условиях тюрьмы что-то наподобие театра. «Но, сами понимаете, большинству зэков это не очень интересно. Они все простые люди, немного другого склада ума. Как-то приезжали к нам Сергей Гармаш и Никита Высоцкий: помню, мы в тот день остались без обеда, так как четыре часа просидели в столовой, которую переделали под клуб. Да, Мише огромное счастье, что он пообщался с товарищами. Но это длилось буквально час», — рассказал он.

Мужчина также отметил, что Ефремов не хотел сближаться с кем-либо, однако был со всеми приветлив.

Ранее осужденный актер впервые рассказал о своей жизни в колонии. По его словам, тюрьма — это не страшно, только к жесткому режиму пришлось долго привыкать.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.