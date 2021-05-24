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Ефремов рассказал о своем труде в колонии

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии №4 Белгородской области, рассказал, что занимается производством антиковидных костюмов для медицинских работников. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ответственного секретаря Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

По словам Мельникова, на производстве медицинских антиковидных костюмов существует несколько этапов. Михаил Ефремов занимается тем, что вставляет в костюмы молнии. Секретарь ОНК также отметил, что Ефремов бодр духом и рад возможности работать, поскольку уверен, что «так время идет быстрее».

Ранее Михаил Ефремов впервые рассказал о своей жизни в колонии. По его словам, тюрьма — это не страшно, только к жесткому режиму пришлось долго привыкать. Осужденный актер с оптимизмом смотрит в будущее и надеется на смягчение приговора.

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