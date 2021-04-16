Ефремов увиделся с женой впервые за полгода

Отбывающий срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов впервые за полгода увиделся с женой, Софьей Кругликовой. Об этом сообщает официальное издание Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) «Газета ОНК».

Отмечается, что в исправительных учреждений Белгородской области отменили запрет свиданий, который вводили на фоне пандемии коронавируса. Пока ограничения действовали, Ефремов мог общаться с родственниками только по телефону, уточняет издание.

Ранее актера привозили из колонии в Москву, однако встретиться с женой он не успел. Кроме того, увидеться с актером хотят адвокаты, чтобы подписать кассационную жалобу.

Ранее сообщалось, что Кругликову вызывали на допрос по делу о лжесвидетелях. Дело касается бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева. Предполагалось, что супруга Ефремова могла знать о подкупе свидетелей, выступавших на суде в защиту Ефремова.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.