Жену Ефремова вызвали на допрос

Жену актера Михаила Ефремова — Софью Кругликову — вызвали на допрос по делу о лжесвидетелях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кругликова присутствовала при разговоре мужа и его бывшего адвоката Эльмана Пашаева, поэтому может знать, предлагал ли защитник подкупить людей для дачи ложных показаний.

Пашаев рассказал, что свидетелей защиты он искал самостоятельно. «Я искал их сам, с помощью разных способов. И никакие это не лжесвидетели: я ходатайствовал перед судом о приобщении данных билинга их мобильных телефонов. Если бы я пытался ввести суд в заблуждение, зачем мне это надо было? Но другой вопрос, что суд мне отказал», — пояснил Пашаев.

Сообщалось, что Пашаев взял с Ефремова по полтора миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, готового сказать, что в момент аварии актер не сидел за рулем внедорожника. При этом сами свидетели, по словам артиста, получили лишь по 300 тысяч рублей. Остальная сумма осталась у адвоката.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, давших ложные показания в суде.

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.