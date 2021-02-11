Уволившийся после суда над Ефремовым следователь рассказал о деле актера

Бывший сотрудник МВД Алексей Мишуров, расследовавший дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, объяснил свое увольнение из органов после суда над актером. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам Мишурова, он добровольно ушел на пенсию после 24 лет выслуги. «Просто наступило то время, когда я понял, что хочу уйти. Для справки вам, уволился я после приговора. Сам», — объяснил экс-сотрудник МВД.

Он также добавил, что дело Ефремова было громким, но несложным. «Сомнений в том, что приговор будет обвинительным, ни у кого из нас, кто видел материалы, не было», — вспоминает Мишуров.

По его словам, никто из четырех адвокатов не мешал его работе и не превращал расследование в фарс. Сам актер также показался бывшему следователю «нормальным мужиком без звездной болезни».

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов находится в измотанном и уставшем состоянии после этапирования в Москву из колонии Белгородской области. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александра Хуруджи, который посетил актера в московский СИЗО, артисту «уже поднадоела» сложившаяся ситуация, так как его «выдернули из места», к которому он привык, ради участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях, давших показания на суде о смертельном ДТП.

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.